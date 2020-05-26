В центре Киева бегали голые мужчины в масках

Главное: В центре Киева на улице Большая Васильковская была замечена группа голых мужчин. Эту акцию они провели под лозунгом «Будь человеком, носи маску!».

Детали: В центре Киева прошел несанкционированный забег группы голых мужчин, на которых, кроме медицинских масок, носков и обуви, ничего из одежды не было. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Импровизированная акция нудистов в столице прошла под лозунгом «Будь человеком, носи маску!».

Мужчины пробежались по оживленной улице Большая Васильковская.

На данный момент об организаторах акции ничего не известно. При этом это уже не первый подобный случай в Киеве.

В тему: 26 декабря 2019 года в Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности.

Годом ранее в Киеве возле станции метро «Площадь Льва Толстого» обнаженные мужчины в галстуках и бабочках пробежали несколько кругов по подземному переходу.