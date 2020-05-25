В Сети появилось видео «расстрела» криворожского прокурора Пипки

Главное: В Сети появилось видео конфликта, в результате которого был ранен криворожский прокурор Алексей Пипка. Он «словил» пулю из травматического пистолета, пытаясь утихомирить неадекватную девушку.

Детали: Инцидент у входа в криворожский ресторан «Украиночка», в результате которого был ранен прокурор Алексей Пипка, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На обнародованных кадрах видно, как прокурор вступает в словесный конфликт с вооруженной пистолетом девушкой, после чего между ними вспыхивает потасовка и звучит выстрел.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

По данным «Страны», виновнице конфликта уже избрали меру пресечения ‒ двухмесячный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Как отмечает издание, на суде потерпевший ‒ Алексей Пипка ‒ ходатайствовал об определении хулиганке меры пресечения не связанной с лишением свободы, поскольку «покушение» на него не было связано с прокурорской деятельностью.

В тему: 20 декабря 2019 года мы писали, что в Киеве прямо на улице ограбили прокурора.

А 7 октября 2018 года сообщалось, что в центре Днепра с одного удара убили прокурора.