Российский пропагандист назвал журналиста Гордона «нацистской мразью»

Главное: Известного украинского журналиста Дмитрия Гордона назвали «нацистской мразью» и сравнили с одиозным гитлеровским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Такими эпитетами его наградил «рупор Кремля» Владимир Соловьев.

Детали: Телеведущий Владимир Соловьев, которого считают «рупором» современной российской пропаганды, в весьма нелицеприятной манере ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на предложение о проведении интервью.

В частности, во время эфира программы «Воскресный Вечер» на телеканале «Россия-1», Соловьев подчеркнул, что ни о каком интервью не может быть и речи, поскольку Гордон является «нацистской мразью» и «наследником Штрейхера» (известным пропагандистом Третьего рейха, ‒ ред.)

«Я презираю тебя и твоих хозяев...забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью», ‒ добавил Соловьев.

Полная запись программы уже появилась на видео-хостинге Youtube. Выпад Соловьева в адрес Гордона см. с 02:02:07.

В тему: 18 марта 2020 года мы писали, что российский пропагандист Соловьев устроил нецензурную истерику в прямом эфире из-за коронавируса.

А 21 октября 2019 года сообщалось, что кремлевский пропагандист Соловьев благодаря своей болтливости... попал в Книгу рекордов Гиннесса.