«Слуга народа» Тищенко «зажал» платить за проезд в маршрутке, проехав всего одну остановку

Главное: Николай Тищенко демонстративно проехал на маршрутке одну остановку, вышел, пересел в свой «Мерседес» и уехал. При этом за проезд он платить отказался.

Детали: Народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко решил проехаться на маршрутке. Проехав одну остановку, он вышел, пересел в «Мерседес», следовавший сзади, и уехал.

По словам водителя, нардеп с другим мужчиной «зашел, проехал одну остановку и вышел». После этого он пересел в следующий за автобусом автомобиль.

При этом за проезд Тищенко, со слов водителя, платить отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Хотя на самом деле нардепы должны оплачивать проезд — после этого государство им компенсирует стоимость проезда.

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко. За это время здесь, невзирая на карантин, побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Впоследствии он заявил, что на самом деле ресторан не работает, он просто иногда использует для личных встреч со своими помощниками. «Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей», — объяснил депутат.

Позже СМИ также опубликовали меню ресторана, в котором обычные шкварки с луком стоят более 150 грн, а стоимость отдельных блюд достигает 4 тыс. грн.