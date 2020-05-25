В Киеве накрыли мошенников, которые продавали «защиту» от коронавируса

Главное: В Киеве предприимчивые мошенники продавали некое чудо-средство, которое якобы защищает организм человека от коронавируса. При обыске было изъято более миллиона долларов наличными.

Детали: Сотрудники СБУ накрыли в Киеве целую сеть центров, которые занимались продажей чудодейственного «препарата против коронавируса». «Волшебное» средство оказалось обычной биодобавкой, к тому же несертифицированной, сообщает пресс-служба СБУ.

Продавцы внушали клиентам, что БАД усилит защитные способности организма, но никаких доказательств, естественно, предъявить не могли.

Биодобавки сбывались через интернет и сеть колл-центров. По предварительным подсчетам, предприимчивые бизнесмены, реализуя свой товар, не уплатили в госбюджет более 80 млн гривен налогов и сборов.

При обысках были найдены документы и инструкции, которые станут доказательством в деле, а также более миллиона долларов наличными.

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