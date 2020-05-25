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Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире

Новозеландский премьер «попала в землетрясение» в прямом эфире

Главное: Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн испытала на себе землетрясение во время выступления по ТВ в прямом эфире. Забавная запись попала в сеть.

Детали: Новозеландский премьер Джасинда Ардерн прочувствовала на себе землетрясение. Случилось это в тот момент, когда чиновница выступала в прямом эфире по телевидению.

Неожиданно студию начало сильно трясти.

Политик немного испугалась, но с улыбкой заявила: «У нас здесь просто небольшое землетрясение».

После она добавила: «Довольно приличная встряска, но если вы видите, что что-то движется позади меня, то здание парламента движется еще сильнее».

Подобные относительно небольшие землетрясения не являются в стране редкостью. Известно, что никто не пострадал.

В тему 9 декабря 2019 года сообщалось, что в Новой Зеландии вулкан начал извергаться прямо на глазах у ошеломленных туристов.

Тэги: землетрясение, мир, Новая Зеландия, курьезы

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