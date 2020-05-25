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iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей

iPhone 12: стали известны цены и характеристики всех моделей

Главное: Названы цены и характеристики всех моделей iPhone 12. Новинка должна появиться осенью.

Детали: Изданию Tom’s Guide стали известны цены на все модели грядущего iPhone 12 от компании Apple. Изначально презентация планировалась на 12 сентября, но из-за пандемии коронавируса ее могут перенести на октябрь.

Ожидается, что новые модели будут стоить от 649 до 1 399 долларов.

Всего смартфон появится в четырех вариантах с OLED-дисплеями: iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7).

Отмечается, что новые устройства будут поддерживать 5G.

Цены и технические характеристики моделей выглядят следующим образом:

Цены на iPhone 12

В тему 10 марта 2020 года сообщалось, что в связи с коронавирусом Apple сделала важное уточнение для пользователей своих гаджетов.

2 октября 2019 года в Раде был замечен первый iPhоnе 11. Его обладатель – «слуга народа».

Тэги: Apple, мир, iPhone, цены, технологии

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