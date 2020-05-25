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Надо быть готовыми к тому, что православную Церковь попытаются уничтожить, – архиепископ Феодосий

Надо быть готовыми к тому, что православную Церковь попытаются уничтожить, – архиепископ Феодосий

Главное: Православная Церковь уже сегодня должна готовиться к душепопечению в условиях гонений. Как заявляет архиепископ УПЦ Феодосий, рано или поздно Церковь будут пытаться уничтожить.

Детали: Православная Церковь должна быть готова к тяжелым временам и уже сейчас обсуждать и разрабатывать такие формы душепопечения, которые можно будет использовать для пользы верующих при возникновении серьезных катаклизмов и гонений на церковь. Об этом сказал архиепископ Феодосий, викарий Киевской епархии Украинской Православной Церкви, в комментарии видеоканалу «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Такой вопрос может подниматься, особенно вследствие проблем, катаклизмов, эпидемий, которые, возможно, только начинаются в нашем мире, и уже общество и Церковь почувствовали на себе их последствия. А если предположить, что нечто подобное будет и в будущем, и более жестко по отношению к Церкви. Ведь если трезво смотреть в будущее, честно читать Священное Писание, в том числе Откровение Иоанна Богослова, мы можем не сомневаться, что рано или поздно нас, Святую Христову Церковь, будут пытаться, как минимум, загнать обратно в катакомбы, а как максимум — вообще уничтожить. Наступают ли уже эти времена — мы не знаем. Но они когда-то наступят. И мы, Церковь, должны быть к этому готовы», — сказал архиепископ Феодосий.

Иерарх напомнил, что в периоды гонений Православная Церковь имела разные формы душепопечения. Например, причастие подавалось в запасных Дарах: верующие благоговейно хранили у себя дома частички Тела и Крови Христовых, и потребляли их, когда была необходимость.

«И если говорить о возможных будущих гонениях или эпидемиях, военных действиях, заражениях химикатами или радиацией наших традиционно православных земель, то какие-то такие формы, вполне возможно, Церкви нужно будет выработать, чтобы верные имели возможность причащаться Святых Христовых Таин», — сказал архиепископ Феодосий.

Иерарх раскритиковал возникшую во время коронавирусного карантина дискуссию о возможности совершения богослужений и таинств на расстоянии, виртуально, как не имеющую канонических и литургических оснований.

 

В тему: Напомним, сторонники ПЦУ предлагают превратить святое причастие в пиццу с доставкой на дом. И не только.

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии.

Тэги: конец света, церковь, Апокалипсис, новости православия, УПЦ, последние времена

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