Киевское метро открылось после карантина: как это было

Главное: Утром понедельника, 25 мая, в Киеве после карантина открылось метро. Появилось видео первых часов работы подземки.

Детали: В Киеве утром понедельника, 25 мая, впервые за более чем два месяца карантина открылось метро. Уже появилось видео того, как заработала столичная подземка.

Стоит отметить, что метрополитен установил специальные правила поведения во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Киевлянам и гостям города напоминают, что на станции не будут пускать пассажиров без масок. Кроме этого, внутри устанавливается социальная дистанция, а каждые три часа обещают проводить дезинфекцию.

Несмотря на начало рабочей недели и час пик, толп в метро пока нет.

В первые часы работы ситуация в подземке достаточно спокойная.

В тему 25 мая 2020 года стали известны особые правила допуска и работы в метро во время карантина.

22 мая 2020 года киевлянам рассказали о работе метро в условиях адаптивного карантина.