На Львовщине грузовик протаранил Mercedes ‒ четверо погибших

Главное: На Львовщине грузовик MAN протаранил микроавтобус Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе. Авария унесла жизни четырех человек.

Детали: В воскресенье утром, 24 мая, в Сколевском районе Львовской области произошло ДТП, жертвами которого стали сразу четыре человека.

Как передает пресс-служба областной полиции, к трагедии привела беспечность 50-летнего водителя грузовика MAN, который зачем-то вырулил на встречную полосу, по которой «летел» микроавтобус Mercedes-Benz.

Сообщается, что в аварии погибли 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса, а еще четверо пассажиров ‒ получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП работали медики, спасатели и правоохранители. За содеянное горе-водителю грузовика грозит до 10 лет лишения свободы.

В тему: 17 февраля 2019 года мы писали, что на Львовщине легковушка разнесла «в хлам» блок-пост пограничников ‒ есть жертвы.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что на Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины.