Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой

Главное: Боец ММА Елена Колесник записала видеообращение, адресованное одиозной журналистке Янине Соколовой, ранее предложившей боксеру Александру Усику ударить ее. Весьма эмоциональный ролик она разместила на своем канале в Youtube.

Детали: Профессиональный боец ММА, одесситка Елена Колесник записала эмоциональное видео, адресованное одиозной журналистке Янине Соколовой, ранее раскритиковавшей прославленного боксера Александра Усика за участие в съемках религиозного фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!».

По словам спортсменки, критикуя Усика, Соколова хотела «хайпануть» на имени всемирно известного боксера и, как следствие, повысить рейтинг «своей лживой, никому не нужной программы».

«Я не понимаю почему вы, Янина, задаете вопрос „чей Крым?“ спортсмену Усику и Марув. Почему вы не спросите это у предателя Родины, у господина П?.. Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных?..Мои друзья и родственники в шоке от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду...» ‒ сказала она, предложив Соколовой адресовать свои вопросы ей, а не Усику.

«Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно... Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги... Давайте я выступлю вместо Саши... Подеремся, ради Бога», ‒ добавила Колесник.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

Напомним, ранее журналистка Янина Соколова изъявила желание, что бы ей «сделал больно» знаменитый украинский боксер Александр Усик.

«Александр, можешь и меня ударить. Я же тоже „диванный эксперт“ и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит втащить женщине ради РПЦ», ‒ сказала, в частности, Соколова.

Боксер же оставил столь странное предложение журналистки без ответа.

Зато ей ответил популярный блогер Анатолий Шарий. Он предложил Соколовой ударить ее вместо Усика.

Следует также отметить, что ранее Янина Соколова выкладывала в интернет видео в эстетическом стиле «гламурного фашизма», который тесно связан с садомазо эстетикой.

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

А 9 мая 2020 года сообщалось, что украинский борец Богдан Грицай записал дерзкое видео, адресованное боксеру-профессионалу Александру Усику. Молодой спортсмен пришел в негодование от «ватных замашек» супертяжа и предложил ему встретиться в ринге.

Читайте в тему статью «Усикомания. Как хайпануть на имени великого украинского боксера».