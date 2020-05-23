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«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета

«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета

Главное: Пассажиры рейса PK-8303 авиакомпании Pakistan International Airlines до самого последнего момента не знали, что их самолет падает. Об этом рассказал мужчина по имени Мухаммад Зубаир, которому чудом удалось остаться в живых.

Детали: Один из выживших при крушении пакистанского самолета Airbus A320 ‒ Мухаммад Зубаир ‒ рассказал о последних минутах полета.

Как передает «АиФ» со ссылкой на телеканал Geo News, «родившийся в рубашке», в частности, отметил, что после неудачной попытки посадить самолет, пилот снова объявил о посадке, а примерно через 10-20 минут произошло «сильное столкновение».

Зубаир подчеркнул, что до этого момента никто не знал, что самолет падает, т. к. экипаж ничего не объявлял. Сам он потерял сознание, а когда очнулся, вокруг был огонь.

По его словам, в дыму он не видел людей, но слышал крики со всех сторон. Мужчина отстегнул ремень безопасности и, увидев просвет, спрыгнул с высоты около трех метров. Сейчас он чувствует себя хорошо, получив всего лишь несколько ожогов.

Напомним, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал на жилые дома незадолго до посадки в международном аэропорту «Джинна».

На его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа. Выжить удалось только двоим.

В тему: 22 мая 2020 года мы писали, что причиной крушения авиалайнера Airbus A320 в Пакистане мог стать отказ двигателя. Об этом свидетельствует расшифровка переговоров экипажа с диспетчером, которая оказалась в распоряжении известного пакистанского пилота Фахр-э-Алама.

Тэги: крушение, жертвы, общество, самолет, авиакатастрофа, мир, ЧП, Пакистан, лайнер, пассажир, авиация, Airbus, пострадавшие

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