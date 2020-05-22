Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане

Главное: Причиной крушения авиалайнера Airbus A320 в Пакистане мог стать отказ двигателя. Это следует из распечатки переговоров экипажа с диспетчером, которая оказалась в распоряжении известного пакистанского пилота Фахр-э-Алама.

Детали: Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines мог потерпеть крушение по причине отказа одного из двигателей.

Это следует из расшифровки переговоров экипажа самолета с авиадиспетчером, которую обнародовал популярный пакистанский певец и авиатор Фахр-э-Алам.

В частности, диспетчер сообщил пилоту, что наблюдает уход воздушного судна влево, на что тот ответил: «идем прямо, отказ двигателя».

Затем ему сообщают номер полосы для посадки.

«Принято», ‒ отвечает пилот, после чего передает сигнал бедствия («мэйдэй»).

Напомним, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал на жилые дома незадолго до посадки в международном аэропорту «Джинна».

На его борту находились 83 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

В тему: 20 апреля 2012 года недалеко от авиабазы пакистанских ВВС «Чаклала», которая является частью аэропорта Исламабада разбился пассажирский Boeing 737. Погибли 118 человек.

29 июля 2019 года в пакистанском городе Равалпинди самолет внезапно вспыхнул в небе и упал на жилые дома, вызвав сильный пожар. В результате авиакатастрофы погибли не менее девятнадцати людей, многие из них местные жители.