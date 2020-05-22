Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане

Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане

Главное: Причиной крушения авиалайнера Airbus A320 в Пакистане мог стать отказ двигателя. Это следует из распечатки переговоров экипажа с диспетчером, которая оказалась в распоряжении известного пакистанского пилота Фахр-э-Алама.

Детали: Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines мог потерпеть крушение по причине отказа одного из двигателей.

Это следует из расшифровки переговоров экипажа самолета с авиадиспетчером, которую обнародовал популярный пакистанский певец и авиатор Фахр-э-Алам.

В частности, диспетчер сообщил пилоту, что наблюдает уход воздушного судна влево, на что тот ответил: «идем прямо, отказ двигателя».

Затем ему сообщают номер полосы для посадки.

«Принято», ‒ отвечает пилот, после чего передает сигнал бедствия («мэйдэй»).

Напомним, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал на жилые дома незадолго до посадки в международном аэропорту «Джинна».

На его борту находились 83 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

В тему: 20 апреля 2012 года недалеко от авиабазы пакистанских ВВС «Чаклала», которая является частью аэропорта Исламабада разбился пассажирский Boeing 737. Погибли 118 человек.

29 июля 2019 года в пакистанском городе Равалпинди самолет внезапно вспыхнул в небе и упал на жилые дома, вызвав сильный пожар. В результате авиакатастрофы погибли не менее девятнадцати людей, многие из них местные жители.

Тэги: крушение, жертвы, общество, самолет, авиакатастрофа, мир, ЧП, Пакистан, лайнер, авиация, Airbus

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
22.05.20 11:02

«Пленки Деркача» и «Миррский цикл» Шапиро. Не смотрите, куда вам указывают

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ
22.05.20 16:14

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 22 мая 2020 года

Главные новости за 22 мая 2020 года
22.05.20 18:59
486
Последние новости
22.05.20 20:28

Зеленский ответил, что не может заниматься вопросом передачи Киево-Печерской лавры
22.05.20 20:05

Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
22.05.20 19:24

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 мая 2020
22.05.20 18:59

Главные новости за 22 мая 2020 года
22.05.20 18:12

Минобразования ликвидировало комиссию по христианской этике
22.05.20 17:56

Митрополит УПЦ объяснил, чему современного человека может научить пример Николая Чудотворца
22.05.20 16:43

Ученые обнаружили неожиданную пользу бороды для любителей мордобоя
Фото и Видео
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Под Кабмином протестуют пловцы: требуют открыть бассейны
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
Пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
«Я даже сняла штаны. Но нет…». Певица Седокова рассказала про «пи***ц» и выложила эротичное фото
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.