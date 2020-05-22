Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Главное: В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома. На борту находилось 98 человек. В больницах Карачи объявлено чрезвычайное положение.

Детали: В столице Пакистана разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines. Как сообщает Lenta.ru, он совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в международном аэропорту «Джинна».

На его борту находились 90 пассажиров и 8 членов экипажа.

При этом самолет рухнул на жилой район. На видеозаписях с места происшествия, которое публикуют очевидцы и СМИ, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.