На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон

Главное: В Черноморске подростки издевались над девочкой с ограниченными возможностями и снимали свои зверства на телефон. Реакция мамы пострадавшей оказалась крайне странной.

Детали: В Одесской области в городе Черноморск, подростки поиздевались над одногодкой, снимали свои зверства на видео, которое позже попало в сеть. Соответствующий ролик опубликован в Facebook-сообществе «Черноморск, как он есть».

«Подростки Черноморска издеваются над больной девочкой Соней. Посмотрите, насколько жестокие эти дети. Просто нет слов», — сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как одна из школьниц садится на девочку с ограниченными возможностями. При этом операторы инцидента в открытую подбадривают обидчицу.

Позже в Сети появилось неожиданное решение мамы девочки Сони. Об этом сообщает ТРК IT-3 в Facebook.

Журналисты телеканала побывали дома у девочки Сони, мама пострадавшей сказала, что писать заявление в полицию на обидчиков ее ребенка не будет. Она считает, что дети на улице могут делать многое такое, за что они не отвечают, и она решила их не наказывать.

В свою очередь в областной полиции заявили, что правоохранители расследуют факт буллинга. Все лица, причастные к избиению Сони, уже установлены.

В тему: В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В конце февраля на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.

В середине апреля под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт произошел из-за парня.