В Киеве под землю внезапно провалилась иномарка

Главное: В Киеве на Оболони автомобиль Renault Duster провалился под землю. Скорее всего это произошло из-за прорыва подземных коммуникаций.

Детали: В четверг, 21 мая, на Оболони в Киеве произошло ЧП: Renault Duster провалился под асфальт. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Очевидцы связывает происшествие с подземными коммуникациями, прорыв которых размыл почвенный слой, от чего и образовался провал.

В тему: 18 июня 2019 года на столичном Крещатике произошло разрушение асфальтированного покрытия. В образовавшийся провал угодил припаркованный автомобиль.