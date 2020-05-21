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Митрополит Антоний объяснил, почему людей нельзя лишать богослужений

Митрополит Антоний объяснил, почему людей нельзя лишать богослужений

Главное: Митрополит УПЦ Антоний объяснил, для чего создана Церковь, зачем нужны Таинства. Соединение с Богом — главная цель жизни христианина, поэтому христиане не могут без богослужения.

Детали: Господь создал Церковь для людей и их нельзя оставлять без богослужений даже в самых сложных ситуациях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Простые истины» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Основная задача Церкви — приводить людей к Богу. Богообщение, соединение с Богом — это главная цель жизни христианина. Все прочее при кажущейся важности — второстепенно. Все таинства, богослужения, обряды, молитвы располагают человеческое сердце к Богообщению, уводят от суеты, мирских помыслов и возносят человека к этой главной цели — единению с Богом», — рассказал владыка Антоний.

Он подчеркнул, что Церковь не может существовать без людей.

«Церковь всегда со своим народом: в скорбях, в радостях; с рождения и до смерти. Все в Церкви предусмотрительно служит для утешения, вдохновения и помощи человеку. И фигурально, и буквально, каждый день существования этого мира Церковь и со здоровыми, и с болящими; Церковь с радующимися и скорбящими; Церковь с рождающимися и умирающими. Церковь не может существовать без людей. Они ее душа, ее пульс», — отметил архиерей.

Митрополит Антоний также напомнил, что «и христиане не могут существовать без Церкви, вне Церкви — без Таинств и богослужений, в самом широком смысле этого слова».

Управделами УПЦ объяснил, почему важны богослужения для каждого верующего.

«Все Таинства незримо совершает Сам Бог. Он благословляет каждого входящего в храм. Церковь — это тело Христово, а мы — его члены. Потому так важно не лишать людей Богообщения в виде богослужений, в виде единства со Христом через Таинства. Даже в самых сложных ситуациях нужно делать все, чтобы люди не были лишены», — подытожил владыка Антоний.

 

В тему: Сегодня митрополит Антоний объяснил, что отличает самую высокую степень любви.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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