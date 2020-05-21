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Европейские ученые наглядно показали странности, которые происходят с магнитными полем Земли

Европейские ученые наглядно показали странности, которые происходят с магнитными полем Земли

Главное: Магнитное поле Земли постепенно ослабевает в области, простирающейся от Африки до Южной Америки. Это странное поведение озадачило геофизиков и вызывает технические помехи у спутников, находящихся на орбите Земли.

Детали: Как сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства, за последние 200 лет магнитное поле в среднем утратило около 9% своей силы.

Большой регион с пониженной магнитной интенсивностью возник между Африкой и Южной Америкой и известен как южноатлантическая аномалия. За период с 1970 по 2020 гг минимальная напряженность поля здесь упала примерно на 2 тыс. нанотесла — до 22 тыс. нанотесла. При этом площадь аномалии постоянно растет смещается на запад со скоростью около 20 км в год.

Более того, как утверждают ученые, за последние пять лет на юго-западе Африки появился второй центр минимальной интенсивности, что указывает на то, что южноатлантическая аномалия могла разделиться. Это не укладывается в общепринятую диполярную теорию формирования магнитного поля планеты.

Ученые заключили, что этот процесс намного сложнее, чем они предполагали до сих пор.

По словам Юргена Мацка из Немецкого центра исследования Земли, после того как ученые зафиксировали появление и стремительное развитие нового восточного минимума южноатлантической аномалии ученым крайне необходимо «понять процессы в ядре Земли, которые приводят к этим изменениям». В частности, не является ли нынешнее ослабление поля признаком того, что Земля приближается к моменту, когда северный и южный магнитные полюсы поменяются местами.

Известно, что подобные события неоднократно имели место в истории нашей планеты (примерно каждые 250 тыс. лет), однако, по мнению исследователя, нынешнее падение интенсивности магнитного поля в Южной Атлантике пока находится в пределах нормы.

В агентстве также обращают внимание на тот факт, что сама по себе аномалия никак не влияет на тех, кто находится на поверхности Земли, однако спутники и другие космические объекты, пролетающие над этой заной с большой долей вероятности будут испытывать технические неисправности.

Отметим, что магнитное поле Земли жизненно важно для жизни на нашей планете, так как оно защищает нас от космического излучения и заряженных частиц с Солнца. Оно создается благодаря циркуляции больших масс расплавленного железа в недрах нашей планеты.

Это поле постоянно изменяется как по силе, так и по направлению.

В тему: По некоторым данным, за последние 30 лет скорость миграции магнитных полюсов увеличилась в 4 раза, что свидетельствует об ускорении энергетических процессов в глубинах нашей планеты.

В 2010 году группа геофизиков из США, Южно-Африканской Республики и Китая выяснили, что 3,5 млрд лет назад магнитное поле Земли было на 30-50% слабее, чем сейчас.

В сентябре 2013 года геофизики из британского университета Лидса и Института геофизики при Швейцарском федеральном технологическом институте смогли разрешить противоречие между сейсмическими наблюдениями и данными наблюдений за магнитным полем планеты. В частности, они объяснили изменение направления дрейфа магнитных полюсов.

В мае 2017 года японские ученые обнаружили доказательства того, что 770 тыс. лет назад магнитные полюса Земли занимали противоположное нынешнему положение.

В феврале 2018 года геофизики из Колорадского университета в Боулдере заявили о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли, а также последующих за этим катаклизмах.

Тэги: Земля, космос, наука, Африка, Атлантический океан, магнитный полюс, магнитное поле

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