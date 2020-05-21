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Епископ УПЦ рассказал, что поможет найти смысл жизни

Епископ УПЦ рассказал, что поможет найти смысл жизни

Главное: Смысл жизни — делать добро и чувствовать себя нужным. Об этом рассказал епископ УПЦ Виктор.

Детали: Настоящее счастье — это когда мы кому-то нужны и можем творить добро.

Как сообщает Центр информации УПЦ, рассказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном вчера на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Каждый из нас когда-либо задумывался: „А зачем я живу?“ В числе самых популярных ответов — карьера, успех, богатство, развлечения и удовольствие. Но карантин несколько откорректировал этот перечень, вновь напомнив о риске внезапной смерти и заставив многих из нас переспросить самих себя: „Неужели мы приходим в этот мир лишь для того, чтобы умереть?“ — сказал владыка Виктор.

Он напомнил, что „ничто смертное и временное не может быть нашей настоящей целью“ продолжил он и напомнил слова царя Соломона, которые тот сказал, достигнув вершины успеха в земном, материальном мире: „Всё суета и томление духа“ (Еккл. 2:11)».

Епископ Виктор поделился реальной историей, связанной с обретением человеком смысла жизни.

«Вспоминаю по этому поводу более близкую к нашему времени историю одного олигарха. Птица счастья поймана, деньги заработаны, положение в обществе завоёвано, почти все желания мгновенно удовлетворяются. А зачем всё это — не понятно. И вот человек уже задумывается о суициде. От мысли переходит к реализации — выходит на мост, смотрит на поверхность воды стремительной реки, но перед тем, как сделать последний шаг в бездну, вспоминает о полном купюр кошельке: это же так глупо отдавать деньги рыбам! И тут его взгляд будто случайно падает на бедно одетую женщину с маленьким ребёнком. Бедность и болезнь явно поставили своё безжалостное клеймо на их лицах. Рука олигарха рефлекторно потянулась за кошельком и подала им. В то же мгновение произошло чудо. Желание умереть куда-то неожиданно исчезло, а вместо него возникло другое: позаботиться и помочь», — рассказал владыка Виктор.

По его словам, «мужчина познал на личном опыте, что настоящее счастье — это когда мы кому-то нужны, а смысл нашего земного бытия — делать добро и нести свет, то есть действенно любить».

Епископ Виктор объяснил, что Господь учит нас жертвенности, и любви, в которой мы и обретаем смысл нашего существования.

«Советую вспомнить следующие слова: „Я есть Путь, и Истина, и Жизнь“ (Ин. 14:6). Эти слова сказаны Богом, Который собственной Кровью доказал, насколько Ему нужен каждый из нас. Если нам удастся хотя бы в какой-то мере уподобиться Ему в жертвенности и любви, тогда наши земные достижения обретут небесное измерение, то есть измерение вечности. Для этого ни на шаг не будем отступать от Воскресшего Христа, крепко держа в своих ладонях Его благословляющую руку. И, смиренно глядя Ему в глаза, будем максимально открывать в себе всю глубину человечности!» — заключил епископ Виктор.

В тему: Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос.

Тэги: общество, УПЦ, новости Украины, православия, овости православия

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