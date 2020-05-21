Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными

Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными

Главное: В восьми видеороликах рассказывается о важных вопросах в уходе за тяжелобольными людьми.

Детали: Серию обучающих видеороликов опубликовала православная служба «Милосердие» в помощь людям, ухаживающим за своими тяжелобольными родственниками и не имеющими специализированной поддержки из-за режима самоизоляции.

Об этом сообщает «Фома» со ссылкой на пресс-службу «Милосердия».

«Недавно добровольцам „Милосердия“ звонили с просьбой прислать двоих мужчин — женщина не справлялась с уходом за матерью, не знала, как ее перевернуть, чтобы поменять постельное белье. Мы поделились с ними нашим видео по уходу, где объясняется, как переворачивать лежачего больного, и необходимость выезжать отпала», — рассказала руководитель Патронажной службы Алена Давыдова.

Кроме того, сестры милосердия, психологи и другие специалисты консультируют людей, оставшихся наедине с болезнью близкого человека.

«По телефону можно решить многие проблемы, оказать реальную консультационную помощь. К тому же, это очень удобно, консультацию можно получить на ходу, телефон всегда под рукой», — добавила представитель «Милосердия».

Отмечается, что в начале апреля Патронажная служба принимала до 10 обращений в неделю, сейчас — более 20. Выезд на дом осуществляется в случае крайней необходимости, когда справиться своими силами невозможно. Сестры милосердия, работающие в Патронажной службе, совершают более 10 выездов в неделю.

Дистанционную помощь оказывают и в Детской выездной паллиативной службе «Милосердие» (поддерживаются 110 семей с неизлечимо больными детьми), в развивающем центре для детей с ДЦП «Елизаветинский сад» (дистанционно прошло 170 индивидуальных занятий, 50 групповых), а также в проекте поддержки особого детства «Дети.pro».

Восемь коротких роликов, обучающих ухаживающего человека самым необходимым действиям: как переместить человека на себя ручным способом; как подтянуть больного к изголовью на скользящей простыне; как надеть подгузник; как пересадить больного; как повернуть на бок; как поставить судно; как снять подгузник; как усадить больного.

 

В тему: Вчера в Церкви призвали переболевших коронавирусом сдавать кровь.

Тэги: общество, православие, помощь, новости православия

Комментарии

Статьи

21.05.20 09:15

Зеленский – фсё или не фсё?.. И дальше – что?

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Какими были тайные масонские ложи в Украине во времена Пушкина
21.05.20 08:08

Какими были тайные масонские ложи в Украине во времена Пушкина

Автор: Украина.ру

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
21.05.20 11:54
225
Последние новости
21.05.20 12:30

Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
21.05.20 12:24

Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон
21.05.20 11:54

За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
21.05.20 11:02

Опубликован полный график проведения ВНО в этом году
21.05.20 10:59

Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»
21.05.20 10:49

В Беларуси православные отметили 550-летие обретения Жировичской иконы
21.05.20 10:25

Юрий Голик: Карта инфраструктуры Украины позволяет осознанно оценить текущее использование инфраструктурных сетей
Фото и Видео
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Православная служба помощи подготовила видео для людей, ухаживающих за тяжелобольными
Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон
Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон
За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»
Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»
Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е
Google посвятил свой сегодняшний дудл украинской vyshyvank'е
В Киеве из-под асфальта внезапно забил фонтан из-за прорыва теплотрассы
В Киеве из-под асфальта внезапно забил фонтан из-за прорыва теплотрассы
Соцсети по достоинству оценили пресс-конференцию Зеленского. Подборка лучших фотожаб
Соцсети по достоинству оценили пресс-конференцию Зеленского. Подборка лучших фотожаб
«Ну, в трусах и в трусах...». Известная синхронистка рассказала, как выступала без купальника
«Ну, в трусах и в трусах...». Известная синхронистка рассказала, как выступала без купальника
Порноактриса, обвинявшая Трампа в приставаниях, удивила своих «поклонников»
Порноактриса, обвинявшая Трампа в приставаниях, удивила своих «поклонников»
Несмотря на обещания президента и решения Кабмина, детские сады в Киеве откроются еще не скоро
Несмотря на обещания президента и решения Кабмина, детские сады в Киеве откроются еще не скоро
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.