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Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон

Стало известно, когда в Киеве начнется пляжный сезон

Главное: Столичные власти планируют открыть половину городских пляжей уже с 1 июня. На данный момент они прошли дезинфекцию и обработку от клещей.

Детали: Директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП «Плесо» Константин Пигуля сообщил, что пляжный сезон в Киеве планируется открыть с 1 июня. «По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС», — заявил он в эфире ТРК «Киев», добавив, что это случится, если Киевская городская государственная администрация и Кабинет министров Украины примут решение об ослаблении карантина. В противном же случае «мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона».

По словам Пигули, 1 июня планируют открыть 8 пляжей из 14: «Мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю».

Также, по его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.

В тему: 18 мая 2020 года Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемия COVID-19 не повлияет на проведение пляжного сезона.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, с 22 мая текущего года в столице возобновит работу городской транспорт.

31 мая в городе заработают фонтаны.

Тэги: Киев, здоровье, эпидемия, карантин, пляж, пляжный сезон, купание, новости Украины, коронавирус

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