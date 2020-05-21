За сутки лишь в одной области Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки коронавирус в Украине зафиксирован у 476 человек. Лишь в одной области новые случаи выявлены не были.

Детали: За минувшие сутки в Украине были зафиксированы 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 21 мая, на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.

«Всего за все время пандемии заболело 19706 человека, из них 1405 детей, а также 3833 медицинских работников. При этом в целом выписаны 6227 человек, 579 летальных случаев», — отметил Степанов.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Ровенской, Киевской, Черновицкой областях и Киеве. Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской области.

Данные по регионам:

— Винницкая обл. — 788 (425 выздоровели)

— Волынская обл. — 698 (172 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 856 (121 выздоровели)

— Донецкая обл. — 138 (52 выздоровели)

— Житомирская обл. — 589 (248 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 964 (224 выздоровели)

— Запорожская обл. — 398 (213 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1257 (562 выздоровели)

— Киев — 2475 (315 выздоровели)

— Киевская обл. — 1316 (238 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 455 (336 выздоровели)

— Луганская обл. — 43 (33 выздоровели)

— Львовская обл. — 1175 (234 выздоровели)

— Николаевская обл. — 274 (101 выздоровел)

— Одесская обл. — 806 (99 выздоровели)

— Полтавская обл. — 266 (213 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1287 (449 выздоровели)

— Сумская обл. — 165 (102 выздоровели)

— Тернопольская обл. — 1098 (678 выздоровели)

— Харьковская обл. — 851 (204 выздоровели)

— Херсонская обл. — 173 (204 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 294 (80 выздоровели)

— Черкасская обл. — 381 (225 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 2842 (730 выздоровели)

— Черниговская обл. −117 (41 выздоровел).

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