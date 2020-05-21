Пьяного форварда «Динамо» избили его же собутыльники-«гопники»

Главное: Четыре года назад пьяного нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина избили его же собутыльники. Видео этого инцидента в Сеть «слили» только сейчас.

Детали: В Сети появилось сенсационное видео с участием нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина, которое было снято еще в 2016-м году. На нем видно, как после обоюдных оскорблений футболисту, который, по всей видимости, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес удар человек, находившийся в компании с Бесединым. В результате удара футболист упал со стула.

Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», произошедшая ситуация связана с образом жизни, которую вел Беседин несколько лет назад.



«Это 2016 год. В клубе эту тему тогда знали, как знали и о пьяных похождениях 20-летнего шнурка с подобными рептилиями. При желании, Артем сам сможет всем подтвердить, что тогда был крупно оштрафован, несмотря на тот факт, что произошло все это в межсезонье-2016/17. Скажем больше, это стало его последним „китайским предупреждением“ от руководства клуба. За него замолвил слово тогдашний главный тренер Сергей Ребров, тем самым продлив годы пребывания Беседина в клубе», — сообщил Telegram-канал.

Источник отметил, что позже футболист завел семью и теперь намного реже употребляет алкоголь.

В тему: Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин умудрился вляпаться в допинговый скандал и сейчас отбывает годичную дисквалификацию.