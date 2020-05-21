В Киеве из-под асфальта внезапно забил фонтан из-за прорыва теплотрассы

Главное: В Киев произошел очередной прорыв теплотрассы. Случилось это в результате испытаний теплосетей.

Детали: В среду, 20 мая, в Киеве в очередной раз произошел порыв теплотрассы. На улице Леваневского прорвало трубу теплотрассы, сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Огромный поток воды фонтаном забил вверх, залил дорогу, стоящие на тротуаре автомобили.

Порыв случился в результате проведения очередных гидравлических испытаний теплосетей.

В тему: Вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

На следующий день прорыв случился близ ЖК Campus на Шулявке.