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Несмотря на обещания президента и решения Кабмина, детские сады в Киеве откроются еще не скоро

Несмотря на обещания президента и решения Кабмина, детские сады в Киеве откроются еще не скоро

Главное: Учебные заведения в Киеве в ближайшие две недели не начнут работу, несмотря на решения принятые Кабинетом министров, и обещания, данные президентом.

Детали: Власти Киева готовятся к открытию учебных заведений и утвердили регламент подготовки детсадов и школ для начала их работы. По словам городского головы Виталия Кличко, школы и детские сады в столице откроются не ранее, чем через 10-14 дней после соответствующего решения Кабинета министров.

«С момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы и садики к восстановлению работы», — заявил Кличко во время традиционного онлайн-брифинга на своем канале в YouTube, добавив, что при этом использовал рекомендации специалистов из Китая и Южной Кореи.

При этом чиновник добавил, что в рамках создания безопасных условий для детей в учебных заведениях уже провели часть необходимых мер: «Проверяют работников на возможное заболевание, проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных, образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы».

Кличко также обратился к родителям с просьбой «сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы, и предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи».

Отметим, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании ввел адаптивный карантин с 22 мая. Как сообщает LB.ua, в его рамках, в частности, предусматривается открытие с 25 мая детских садов и метрополитенов.

С 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и дальнем внутреннем сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, с 10 июня будет разрешено посещение ресторанов в помещениях; работа культурных учреждений, в том числе мероприятия с ограничением посетителей по площади помещения.

Наконец, 15 июня смогут возобновить работу аэропорты.

Ожидается, что соответствующее постановление будет опубликовано завтра.

В тему: 20 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пообещал, что уже в пятницу в Украине заработает городской и пригородный транспорт, а начиная с понедельника откроются детские садики. При этом он признал, что изначально планировалось, что это случится несколько позже.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, общество, Виталий Кличко, Киевская городская государственная администрация, здоровье, эпидемия, карантин, детский сад, образование, новости Украины, коронавирус

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