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Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос

Митрополит Павел объяснил, о какой воде говорил самарянке Христос

Главное: Быть с Богом или нет, зависит от каждого человека. Об этом рассказал митрополит УПЦ Павел.

Детально: Спасение каждого человека зависит от него самого. Об этом свидетельствует евангельский отрывок о беседе Спасителя у колодца Иакова с самарянкой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале обители.

Архиерей пояснил, о какой воде говорил самарянке Христос.

«Он говорил о живой воде — благодати Святого Духа, которая должна излиться на всякого человека, чтобы он имел богатые милости и щедроты от Бога на своём жизненном пути», — напомнил митрополит.

Благодаря самарянке, которая, согласно преданию, позже стала мученицей за Христа Фотинией, о Спасителе узнали жители её города. Придя и увидев Его, они уверовали в Иисуса как в Мессию.

«Свет Воскресения Христова воссиял и на наших землях. Господь послал апостола Андрея Первозванного, чтобы он нас просветил светом учения Христова», — напомнил митрополит Павел.

Архиерей подчеркнул, что «теперь все зависит от нас — как мы хотим жить в будущем. Если мы хотим заслужить Царство Небесное, то должны жить по заповедям Божьим. Как апостол Павел говорит: „Подражайте мне, как я Христу“ (1 Кор. 4:16). Мы, хоть и не видели Христа, но чувствуем Его всегда, и верим в Него».

«Мы знаем, что Господь благословил нашу землю. Мы знаем, сколько у нас святых угодников, которые исполнили слова Господа, которые Он сказал самарянке: „Не в Иерусалиме, ни на горе Харизим, а на всяком месте — с истинной верой во Христа — можете молиться“.

Пускай Господь каждого утешит Своей благодатью и даст воду живую, которая направляет наши стопы в Царство Небесное», — пожелал всем митрополит Павел.

 

В тему: 15 мая 2020 года митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности.

Тэги: общество, православие, Митрополит Павел (Лебедь), новости православия, УПЦ, новости Украины

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