Зеленский сказал, когда распустит Верховную Раду

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности распустить парламент в случае, если народные депутаты от «Слуги народа» перестанут голосовать за важные законы или начнут лоббировать интересы какой-то коммерческой группы влияния на власть.

Детали: «Что касается роспуска. Пока партия „Слуга народа“ будет голосовать за все важные законопроекты для страны, я буду поддерживать партию „СН“, не просто партию, а именно тот состав партии, монобольшинства, потому что они выполняют свою работу», — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая, посвященный году его правления.

Как сообщает «Украинская правда», по мнению главы государства, на сегодняшний день «слуги народа» выполняют взятые на себя обязательства. В частности, поддержали «банковский закон очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность».

При этом он подчеркнул, что готов распустить ВРУ в любой момент после того как он прекратит это делать. «Как только они не будут голосовать, не захотят, если будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины, я в тот же час, не думая даже ни о чем, буду распускать парламент», — заключил Зеленский.

Видео заявления публикует Цензор.НЕТ.