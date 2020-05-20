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Зеленский дает пресс-конференцию, которая вряд ли побьет рекорд предыдущей. Онлайн-трансляция

Зеленский дает пресс-конференцию, которая вряд ли побьет рекорд предыдущей. Онлайн-трансляция

Главное: В Киеве проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная году его правления. Это вторая большая встреча главы государства с журналистами за все это время.

Детали: В Киеве началась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная году его правления. На лужайке перед Мариинским дворцом установили сцену и стулья для журналистов, там также смонтировали большие белые буквы «Зе» с восклицательным знаком.

В связи с карантином из-за распространения коронавирусной болезни количество журналистов, приглашенных на пресс-конференцию, ограничено. На входе им меряют температуру и раздают маски с перчатками. Стулья для представителей прессы расставили с условиями соблюдения социальной дистанции.

Отметим, что это вторая большая встреча Зеленского с журналистами за год. И из-за карантина она вряд ли сможет побить рекорд предыдущей.

Прямую трансляцию ведет «Радио Свобода» на своем канале в YouTube.

В тему: 10 октября 2019 года в Киеве прошел пресс-марафон при участии президента Украины Владимира Зеленского и около трех сотен журналистов.

Он продолжался около 14 часов и был отмечен Национальным реестром рекордов, как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

Впоследствии выяснилось, что за деньги, потраченные на проведение пресс-марафона, 80 пенсионеров могли бы прожить месяц.

Тэги: Киев, СМИ, политика, пресс-конференция, журналист, Мариинский парк, Владимир Зеленский, новости Украины

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