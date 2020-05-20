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Доктор Комаровский нашел неожиданный вред в постоянном ношении медицинских масок

Доктор Комаровский нашел неожиданный вред в постоянном ношении медицинских масок

Главное: Известный врач Евгений Комаровский утверждает, что медицинская маска препятствует выведению из человеческого организма тепла. Это может как приводить людей к дискомфорту, так и иметь вполне конкретные последствия в сфере общественного питания.

Детали: Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о вредных последствиях постоянного ношения медицинской маски. В очередном видео на своем канале в YouTube он объяснил, что легкие, помимо всего прочего, являются одним из главных инструментов терморегуляции в нашем организме.

Так, человек вдыхает воздух с температурой окружающей среды 20 градусов, а выдыхает — с температурой 36 градусов. Таким образом организм «сбрасывает тепло». «То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт», — объяснил Комаровский.

Из этого врач делает вывод о том, что применение масок, например, в сфере общественного питания может плохо отразиться на клиентах: «Он потный, у него все время все потеет, он все время руками поправляет маску в соплях, а потом что он делает? Берет и накладывает вам чизбургер?».

В тему: Ранее доктор Комаровский объяснял, что прием витамина С не поможет укрепить иммунитет и, как следствие, защитить организм от коронавируса.

Он также объяснил, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам и рассказал рецепт дешевого антисептика.

Кроме того, он дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусной болезнью COVID-19 и объяснил как правильно заниматься сексом в период эпидемии.

Тэги: Евгений Комаровский, здоровье, коронавирус, эпидемия, медицинская маска, новости Украины, общество

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