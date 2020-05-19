Во Львове патрульный полицейский «отхватил» в лицо кулаком

Главное: Во Львове на улице Владимира Великого произошел конфликт между патрульными копами и группой молодых людей. Во время потасовки одного из правоохранителей ударили в лицо кулаком.

Детали: Во вторник ночью, 19 мая, на улице Владимира Великого во Львове произошел конфликт между патрульными полицейскими и группой агрессивно настроенных молодчиков.

Как передает ASPI, правоохранителей вызвала местная жительница, к которой в квартиру ломились какие-то парни. Приехав по адресу, копы увидели, как из подъезда выходит компания молодых людей, один из которых был в грязной одежде и с признаками алкогольного опьянения.

Когда патрульные попытались провести его к служебному автомобилю, на помощь к нему пришли друзья в количестве 10 человек.

Сообщается, что указанные граждане вели себя агрессивно и пытались «отбить» своего товарища. Сам же правонарушитель ударил одного из копов кулаком в лицо. Тем не менее, его таки задержали и доставили во Франковский отдел полиции.

В тему: 10 февраля 2020 года мы писали, что во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ.

А 24 ноября 2019 года сообщалось, что патрульный пострадал в Одессе, пытаясь угомонить беглого психопата.