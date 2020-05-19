Очередной «кассетный скандал»: депутат опубликовал скандальные разговоры Порошенко с американцами

Главное: Народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку Генпрокурора Виктора Шокина. Политики также обсуждают требования МВФ, в частности, о повышении коммунальных тарифов.

Детали: Как заявил народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции 19 мая, в декабре 2015 года Государственный секретарь США Джон Керри позвонил президенту Украины Петру Порошенко и якобы предложил «рассмотреть возможность» замены тогдашнего Генерального прокурора Виктора Шокина, который «заблокировал реформу очищения Генпрокуратуры». При этом он указывал на «обеспокоенность» тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщает Страна.ua.

В марте 2016 года, за четыре дня до снятия Шокина, как утверждает нардеп, Порошенко провел разговор уже непосредственного с Байденом, в ходе которого тот якобы заявил, что «в случае, если у вас будет новое правительство и новый Генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд». При этом он особо подчеркнул, что это станет возможным только в случае, если соответствующие подвижки будут со стороны Международного валютного фонда. В ответ человек с голосом, похожим на Порошенко, назвал это предложение мотивирующим и сообщил, что одним из кандидатов на должность главы ГПУ является Юрий Луценко, однако он готов отозвать это решение, если Байдену оно покажется политизированным.

Также человек с голосом, похожим на бывшего президента Украины на записи рассказал Байдену об успехах в выполнении требований МВФ, в частности, повышения тарифов: «В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%».

В тему: В конце 2019 года адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что накануне выборов 2016 года представители Демпартии США вступили в тайный сговор с украинской властью, чтобы «уничтожить кандидата Трампа». Якобы это стоило украинской казне миллиарды долларов.

18 мая 2020 года мы опубликовали материал под названием: «Адвокат Трампа: После Майдана власть в Украине захватила администрация Обамы и агентурная сеть США во главе с Порошенко. Украдено более более 100 млрд долл».