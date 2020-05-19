В небе над Сибирью засняли очередной гигантский метеорит

Главное: В российской Сибири в ночь на 19 мая с неба упал большой метеорит. Очевидцы утверждают, что вскоре после этого прогремел взрыв. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Детали: Камеры наблюдения и авторегистраторы зафиксировали падение яркого неопознанного объекта в ночь на 19 мая с неба в Красноярском крае Российской Федерации. На кадрах, активно распространяемых в соцсетях, можно видеть как по небу стремительно перемещается яркий объект, судя по всему метеорит, и гаснет в нескольких десяткая метров от земли.

При этом, как сообщает Lenta.ru, жители Канского, Курагинского, Минусинского, Каратузского районов сообщили о громком взрыве.

Отметим, что как сообщает Daily Storm, в Сибирском государственном университете науки и технологий, обсерватория которого ведет наблюдение за этим участком неба, не смогли прокомментировать данную информацию и указать на то, что это было за тело, поскольку на данный момент большинство сотрудников работают на удаленке из-за карантина.

В МЧС также не в курсе произошедшего. Никакой информации о разрушениях и пострадавших нет.

В тему: 15 февраля 2013 года утром над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы.

В результате взрыва были в городе были зафиксированы множественные разрушения: повреждения получили 3,724 тысячи жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса, пострадали около 1147 человек.

18 февраля фрагменты метеорита были обнаружены в районе озера Чебаркуль.

В августе 2013 года владелец одного из обломков Челябинского метеорита весом в 3,5 кг оценил его в 1 млн долларов.