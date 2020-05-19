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После окончания карантина воспользоваться транспортом в Киеве уже нельзя будет как прежде

После окончания карантина воспользоваться транспортом в Киеве уже нельзя будет как прежде

Главное: После возобновления работы Киевского метрополитена пассажиры на протяжении еще одного месяца смогут использовать жетоны, которые они приобрели ранее. По истечению этого срока оплатить поездки можно будет исключительно при помощи электронного билета. По словам городского головы Виталия Кличко, наземный транспорт сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

Детали: Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook, в течение месяца с даты возобновления работы пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. После этого они смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Таким образом оплатить проезд на турникетах можно будет:

— KyivSmartCard;

— Картой метро (до 31.03.2021)

— Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

— Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

— Мобильным приложением KyivSmardСard;

— разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

«Во избежание очередей призываем заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей. Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении https://app.kyivcity.gov.ua/start. Это позволит избежать очереди в кассу», — сообщили в пресс-службе, добавив, что такие же методы оплаты будут актуальны с 1 июля в наземном транспорте.

Скриншот сообщения Киевского метрополитена в Facebook

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 19 мая заявил, что «город готовится к возобновлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, которое должно произойти после 22 мая». Для этого в метро сейчас наносят специальную разметку у касс, турникетов и на платформах.

При этом он подчеркнул, что «и коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан».

Кроме того, все пассажиры обязаны носить медицинские маски и желательно перчатки.

Следить за соблюдением этих условий будет полиция при помощи муниципальной охраны.

В тему: 19 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об ослаблении карантинных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, с 22 мая текущего года. Ожидается, что с пятницы возобновит работу городской и пригородный транспорт и гостиницы, кроме хостелов, а также без ресторанов и бассейнов.

Тэги: автобус, Виталий Кличко, здоровье, карантин, транспорт, Киевский метрополитен, новости Украины

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