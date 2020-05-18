В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом

Главное: В Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома. Предварительно, обошлось без жертв. Ведется разбор завалов.

Детали: В понедельник, 18 мая, на улице Торговой в Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом.

Как передает пресс-центр регионального управления ГСЧС, в результате обвала серьезные повреждения получили три квартиры, расположенные на 2,3 и 4 этажах, а также арка.

По данным спасателей, в этих квартирах проживают 17 человек, которые, к счастью, в момент обрушения отсутствовали. Всего же из дома были эвакуированы 8 жильцов.

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. На разборе завалов работают 86 человек и 23 единицы техники.

В тему: 23 октября 2008 года мы писали, что в Приморском районе Одессы рухнул дом, в котором находилось 17 человек.

А 5 ноября 2011 года сообщалось, что во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди.