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В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха

В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха

Главное: В Минздраве подтвердили, что украинцы смогут посещать пляжи и купаться даже в условиях карантина. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, морская соль и ультрафиолет поспособствуют уничтожению коронавируса.

Детали: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил, что эпидемия COVID-19 не сорвет пляжный сезон.

По его словам, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожат «китайского» патогена, поэтому украинцам позволят загорать и купаться.

Ляшко также уточнил, что в пресной воде SARS-CoV-2 выживает, однако речные пляжи также будут открыты, поскольку «в реках с проточной водой заразиться очень сложно».

Тем не менее, отдыхающим придется придерживаться некоторых рекомендаций: соблюдать безопасную дистанцию и не забывать о правилах личной гигиены: мыть руки, кашлять в сгиб локтя и т. д.

В тему: 18 мая 2020 года сообщалось, когда и на каких условиях в этом году можно будет отдохнуть в Турции и Греции.

А 13 мая 2020 года украинцам рассказали, когда в стране могут отменить «масочный режим».

Напомним, пользователи сети задаются вопросом: когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно?

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, эпидемия, карантин, пляж, Санитарно-эпидемиологическая служба, пляжный сезон, Виктор Ляшко, Минздрав, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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