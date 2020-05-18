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Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?

Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?

Главное: Руководителя секты «Возрождение» Владимира Мунтяна заподозрили в употреблении наркотиков, а также в злоупотреблении властью и деньгами адептов секты.

Детали: «Апостол» секты «духовный центр Возрождение» Владимир Мунтян прилетел в аэропорт «Борисполь» из Таиланда, где, как пишет «Страна», по слухам, он попал в тюрьму за наркотики.

Журналисты 1+1 пообщались с помощницей главы секты Линой Слободянюк. По ее словам, Мунтян ее однажды избил, нанося удары кулаками и ногами по лицу, туловищу и голове. Избиение продолжалось несколько часов. Слободянюк рассказала, что несколько раз Мунтян выходил на улицу: «Наверное, принимал дополнительную дозу». После этого он возвращался и начинал бить снова. Мунтян сказал в комментарии, что своих сотрудников не бьет.

Также в сюжете говорится о пристрастии Мунтяна к наркотикам. Его приближенные признались, что он постоянно употребляет кокаин.

«Каждые 50-60 минут он нюхает дороги кокаина. А люди думают, что он ждет, пока дух святой придет и скажет ему выходить молиться», — рассказала бывшая помощница сектанта.

Отвечая на вопрос журналистов «1+1» о том, что он делал в тюрьме, Мунтян сказал, что он там читал Библию. Относительно наркотиков, Мунтян произнес следующее: «Вы на меня смотрите сейчас. Вы видите, что я наркоман?».

Кроме того, в сюжете 1+1 сообщается, что в Таиланде у пастора есть как минимум пять вилл, купленных на деньги адептов секты.

 

В тему: 8 января 2020 года на окраине Киева горело здание, где располагалась религиозная секта «Зал царства свидетелей Иеговы».

Тэги: секта, наркотики, криминал, Владимир Мунтян

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