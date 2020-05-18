Жители городка под Житомиром с удивлением обнаружили на улице бегающего страуса

Главное: По улице городка на Житомирщине по неизвестным причинам пробежал огромный страус.

Детали: На одной из улиц городка Андрушевки в Житомирской области заметили страуса. Соответствующее видео опубликовал канал «Первый Житомирский» в YouTube. В небольшом ролике можно видеть как по полосе встречного движения вслед за велосипедистом бежит самая большая в мире птица.

При этом не уточняется, откуда она появилась, куда подевалась, и имеет ли к происходящему какое-то отношение велосипедист.

В тему: В апреле 2019 года аналогичный случай произошел на дороге вблизи села Крупец Хмельницкой области. Тогда птица доставила немало хлопот водителям, бросаясь под колеса автомобилей. Как выяснили журналисты владельцем птицы оказался местный алкоголик.

В начале 2020 года недалеко от Воронежа очевидцы сняли на камеру бегущего среди снегов страуса. Как выяснилось, он сбежал с местной фермы.