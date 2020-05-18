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В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри

В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри

Главное: В Виннице молодой парень обстрелял автомобиль с водителем внутри. На контакт с правоохранителями стрелок пошел лишь после вмешательства родственников.

Детали: В Виннице 20-летний парень из окна квартиры расстрелял машину, стоявшую возле многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба винницкой полиции.

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло сегодня, 18 мая, на улице Покрышкина. В полицию позвонил местный житель, рассказавший, что как только он сел в машину и попытался отъехать от дома, авто было обстреляно неизвестным. Пуля разбила левое боковое стекло возле водителя. Сам мужчина не пострадал. По предварительным данным, огонь велся из пневматического оружия.

Правоохранители, прибывшие по вызову, установили квартиру на 10 этаже дома, из которой велся огонь, и выяснили, кто там проживает.

Стрелком оказался 20-летний местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Он не шел на контакт с полицейскими, которые пытались убедить молодого человека открыть дверь. Его удалось уговорить с помощью родственников.

Правоохранители изъяли пистолет, стрелок задержан. По данному факту открыто уголовное производство.

В тему: В Днепре подросток устроил стрельбу из пистолета по автомобилям и людям. Свои действия он транслировал в онлайне, сопровождая нецензурной бранью.

Тэги: Украина, общество, стрельба, Винница, новости Украины

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