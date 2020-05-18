Кива обматерил активиста за «неудобный» вопрос

Главное: Нардеп Илья Кива в нецензурной форме пообщался с активистом, обматерив его. Случилось это после того, тот задал депутату вопрос о войне.

Детали: Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива снова стал участником скандала. Под зданием Верховной Рады он начал угрожать и оскорблять активиста после того, как тот задал ему вопрос о войне, сообщает «РБК Украина».

Депутат общался с журналистами под стенами парламента и, в частности,заявил, что не нужно доверять действующей власти. Это высказывание возмутило одного из присутствующих активистов, и тот начал задавать Киве «неудобные» вопросы.

После этого Кива начал материться и угрожать активисту физической расправой. «Слушай меня, идиот, сейчас вот я положу свое депутатское удостоверение, и набью тебе е**ло», — сказал нардеп.

На видео присутствует ненормативная лексика

В тему: В январе нынешнего года в Киеве нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане с ветераном АТО и знатно получил по лицу.

Позже стали известны подробности драки.

Спустя несколько дней стало известно, что Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру.