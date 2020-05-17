В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки

Главное: В Варшаве акция предпринимателей, недовольных карантинными ограничениями, переросла в массовые беспорядки. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Детали: В субботу днем, 16 мая, на Замковой площади в Варшаве состоялась массовая акция протеста предпринимателей, недовольных ограничениями, введенными в связи с эпидемией COVID-19.

Как передает ТАСС, к месту митинга оперативно прибыли полицейские подразделения, которые окружили демострантов и потребовали немедленно разойтись, поскольку в условиях карантина все массовые акции запрещены.

В свою очередь, протестующие отказались выполнять требования полиции и стали оказывать физическое сопротивление, поэтому стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и произвести несколько «превентивных» задержаний.

«К сожалению, мы имеем дело со случаями агрессии против полицейских. В связи с активными нападениями на офицеров были применены меры прямого принуждения в форме физической силы и газа», ‒ заявили в пресс-службе варшавской полиции.

В тему: 29 апреля 2020 года мы писали, что под зданием Кабмина в Киеве произошли стычки между полицией и предпринимателями, возмущенными карантинными ограничениями.

А 10 мая 2020 года сообщалось, что по Швейцарии прокатилась серия митингов против карантина.