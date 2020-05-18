Эксперт Вольский рассказал, почему тот, кто владеет прошлым - владеет будущим

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию политолога Александра Вольского, посвященную теме созданий теорий модернизации.

Детали: «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию политолога Александра Вольского. Из лекции вы узнаете, кто, когда, как и для каких целей создал ту или иную теорию модернизации, как ее использовали на практике и что из этого вышло.

Важнейшим и сквозным сюжетом для таких наук, как экономика, социология и политология являются теории модернизации, описывающие переход от традиционного общества к современности.

Ключевая проблема этих концепций состоит в том, что современность, как и представления о ней, по своей природе текучи и подлежат постоянному изменению. В том числе и под воздействием разного рода «теорий современности». Поэтому «светлое будущее» для жителей XVIII века оказывается «жутким ужасом» для нас в XXI столетии. Дополнительную остроту добавляет то, что, в эпоху стремительных изменений именно успех в продаже нужного «образа будущего» часто решал исход политической борьбы как во внутренней политике, так и на международной арене.

Не зря великий Оруэлл заметил: «Кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. Кто владеет прошлым, тот владеет будущим».

Лекция Александра Вольского позволит лучше понимать, откуда произрастают корни аргументов, используемых конкурирующими силами на политической арене. Также лектор активно применяет имеющиеся у него знания к сложившейся в Украине ситуации, демонстрируя, как выглядит наша страна в свете разных образов современности.

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