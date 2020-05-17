Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет видеолекцию аналитика Ильи Кусы, посвященную теме Ближнего Востока.

Детали: «In Situ» совместно с «Фразой» представляют лекцию международного аналитика Института будущего Ильи Кусы. Тема лекции — Ближний Восток. Многовековые традиции, хитросплетение культур и множество неразрешимых противоречий превращают политику этого региона во взрывоопасную и нестабильную смесь.

Как формировались ближневосточные государства? Какова роль религии и влияние секулярных течений в этом регионе? Что такое интифада и куда ведет противостояние между Ираном и Саудовской Аравией? Почему Арабской весны как эпизода борьбы за демократию не было? Как ведущие мировые державы пытаются ловить рыбку в мутной воде ближневосточной политики?

Ответы на эти вопросы вы узнаете из лекции.

В тему: Ранее мы расказывали о том, что YouTube-канал «In Situ» представляет лекцию кандидата экономических наук Елены Пугачевой. Видео посвящено теме моделирования сложных систем в условиях пандемии коронавируса.