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Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик

Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик

Главное: YouTube-канал «In Situ» представляет лекцию кандидата экономических наук Елены Пугачевой. Видео посвящено теме моделирования сложных систем в условиях пандемии коронавируса.

Детали: «In Situ» совместно с «Фразой» начинает цикл образовательных видеолекций, посвященных моделированию сложных систем в условиях нынешней пандемии Covid-2019. Лектор, кандидат экономических наук и специалист по агент-структурному моделированию Елена Пугачева, рассказала, какие дискуссии сейчас происходят в среде профильных специалистов и как создаются модели эпидемий.

Ключевая проблема современного общества – это сложность и непредсказуемость социальных процессов. Особенно ярко это проявилась во время нынешней пандемии.

Больше 16 тысяч зараженных в Украине за два месяца карантина, это много или мало? Как карантин повлиял на скорость распространения опасного вируса? Это просто очередное бестолковое мероприятие наших и заграничных властей или адекватный способ реагирования на проблему?

Ответить на эти вопросы поможет агент-структурное моделирование. Этот метод познания предполагает, что поведение отдельных агентов (в нашем случае людей и Covid-2019) определяется структурными ограничениями, в которых они существуют.

Моделирование не дает ответы на все вопросы. Но позволяет увидеть основные тенденции, присутствующие в такой сложной системе, как современное общество.

Из видео вы подробно узнаете о модели Нила Фергюсона, которая убедила правительство Великобритании ввести жесткий карантин, а также о том, почему для Covid-19 будет характерно большое количество отдельных вспышек, а не один единственный пик.

 

В тему: Сегодня мы писали о том, что украинские ученые дали обнадеживающий прогноз по развитию ситуации с COVID-19.

Тэги: система, экономика, коронавирус, моделирование

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