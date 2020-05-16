Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе

Главное: Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что к мародерству в зоне АТО/ОСС причастны как сепаратисты, так и украинские военные. Резонансное заявление прозвучало в эфире программы «БАЦМАН».

Детали: Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в эфире программы «БАЦМАН» заявил о причастности к мародерству в зоне АТО/ОСС как сепаратистов, так и украинских военных.

Так, рассказывая о своей недвижимости в Донецке, Сивохо отметил, что две его квартиры «благодаря неравнодушным гражданам» подобной участи избежали, при этом с мародерством столкнулись многие его знакомые, у которых были дома в зоне боевых действий.

«И кто разграбил ‒ еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны», ‒ сказал Сивохо, добавив, что считает виновными «и тех, и тех».

«Ни для кого не секрет, что на «Новой почте» висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: «Просьба сливать воду перед отправкой на Украину», ‒ подчеркнул он.

Полная запись программы «БАЦМАН» доступна к просмотру на видеохостинге Youtube (диалог о мародерстве ‒ с 1:14:50).

В тему: 12 марта 2020 года мы писали, что националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения».

А 30 марта 2020 года сообщалось, что Сивохо уволили из СНБО.