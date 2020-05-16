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Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса

Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса

Главное: Специалисты компании Visual Science создали наиболее полную 3D-модель коронавируса. «Практически осязаемая» визуализация патогена доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

Детали: Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.

Как передает Niked Science, цветовая схема трехмерной модели отражает характеристики коронавируса ‒ яркими цветами показаны молекулы, которые кодируются вирусным геномом, а серый цвет соответствует структурам, позаимствованным у клетки-хозяина.

Сообщается, что впечатляющую «картинку» уже оценили авторитетные ученые. В частности, профессор Винсент Раканиелло из Колумбийского университета в Нью-Йорке отметил, что полученные изображения «позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов ‒ сделать вирус, инфицирующий миллионы людей, практически осязаемым».

«Это моя новая любимая модель SARS-CoV-2», ‒ поделился впечатлениями Джейсон Маклеллан из Университета штата Техас.

В тему: 17 февраля 2020 года мы писали, что в США было получено первое 3D-изображение коронавируса COVID-19.

А 19 марта 2020 года сообщалось, что российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир.

Тэги: фотография, наука, графика, 3D, модель, изображение, технологии, коронавирус

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