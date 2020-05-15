В Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом

Главное: Сегодня в Киеве в одном из домов-интернатов зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заболевание подтвердилось сразу у 81 человека.

Детали: Сегодня, 15 мая, в Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевание коронавирусом сразу у 81 человека. Об этом на срочном брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице обнаружено новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека», — сказал Кличко.

По его словам, сначала в интернате обнаружили больную женщину-работницу, после этого тест сделали всем воспитанникам и персоналу. В общей сложности протестировали 182 человека, по результатам тестов 81 человек оказался инфицирован.

В тему: В Украине третий день подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также за минувшие сутки зафиксирован рекорд по летальным случаям за неделю.