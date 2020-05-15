Зоозащитники принесли херсонским полицейским… мертвую кошку (18+)

Главное: В Херсоне прошел митинг защитников животных. Люди принесли с собой труп кошки.

Детали: Накануне, в четверг, 14 мая, в Херсоне митинговали зоозащитники. Как сообщают местные СМИ, люди принесли под городское управление полиции труп кошки.

Неравнодушные жители Херсона требовали от копов расследования многочисленных случаев насилия над животными.

Например, сообщается, что в микрорайоне Северный «появился хантер, который травит животных, в том числе и домашних». Мертвая кошка была одной из его жертв.

Отмечается, что в пикете участвовала женщина, которой мужчина на пробежке сломал руку за то, что она вступилась за животное.

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