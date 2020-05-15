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Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)

Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)

Главное: Известная американская певица Кэти Перри, которую нередко обвиняют в пропаганде сатанизма и связях с масонами, сняла скандальный клип. В нем она позирует в голом виде, несмотря на свою беременность.

Детали: 35-летняя американская певица Кэти Перри, чье творчество нередко называют пропагандой сатанизма (а саму ее связывают с масонами), представила в интернете новый скандальный клип на песню Daisies (Ромашки).

Видео вышло в разгар пандемии коронавируса.

Примечательно, что клип снят в условиях дикой природы, а певица предстает в нем полностью обнаженной и беременной.

Родить певица должна уже этим летом, отцом ребенка называют 43-летнего актера Орландо Блума.

Сама Кэти Перри так прокомментировала странный клип: «Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие».

Певица заявила: «Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир. Надеюсь, эта песня станет саундтреком для ваших мечтаний».

Видео снято в мрачных тонах, музыка – очень депрессивная.

Хватает в тексте и странных строчек. Например, Кэтти Перри поет:

«Рассказала им свои сны, и они все начали смеяться

Я думаю, что ты скоро сойдешь с ума…»

Также в песне есть такие кощунственные слова:

«Я как трудноосуществимый план

Я как Дева Мария

Почему это не могу быть я?»

Видео 18+

В тему 2 августа 2019 года сообщалось, что Кэти Перри попалась на плагиате.

В 2016 году Кэти Перри поддерживала на президентских выборах в США Хиллари Клинтон.

Тэги: певица, мир, Кэти Перри, культура, сатанизм

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