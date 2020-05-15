Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)

Главное: Известная американская певица Кэти Перри, которую нередко обвиняют в пропаганде сатанизма и связях с масонами, сняла скандальный клип. В нем она позирует в голом виде, несмотря на свою беременность.
Детали: 35-летняя американская певица Кэти Перри, чье творчество нередко называют пропагандой сатанизма (а саму ее связывают с масонами), представила в интернете новый скандальный клип на песню Daisies (Ромашки).
Видео вышло в разгар пандемии коронавируса.
Примечательно, что клип снят в условиях дикой природы, а певица предстает в нем полностью обнаженной и беременной.
Родить певица должна уже этим летом, отцом ребенка называют 43-летнего актера Орландо Блума.
Сама Кэти Перри так прокомментировала странный клип: «Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие».
Певица заявила: «Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир. Надеюсь, эта песня станет саундтреком для ваших мечтаний».
Видео снято в мрачных тонах, музыка – очень депрессивная.
Хватает в тексте и странных строчек. Например, Кэтти Перри поет:
«Рассказала им свои сны, и они все начали смеяться
Я думаю, что ты скоро сойдешь с ума…»
Также в песне есть такие кощунственные слова:
«Я как трудноосуществимый план
Я как Дева Мария
Почему это не могу быть я?»
Видео 18+
В тему 2 августа 2019 года сообщалось, что Кэти Перри попалась на плагиате.
В 2016 году Кэти Перри поддерживала на президентских выборах в США Хиллари Клинтон.