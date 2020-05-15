В Киеве в Днепр сливали химикаты: видео показал очевидец

Главное: В Киеве в Днепр сливают химикаты. Видео беспредела показал очевидец.

Детали: На Русановских садах в Киеве в Днепр сливали химикаты. Как передает Корреспондент.нет, ЧП произошло накануне, 14 мая.

Видео последствий показал очевидец.

Мужчина так прокомментировал произошедшее: «Какой-то выброс химии, какой-то пены в Днепр. Ужасная вонь и пена далее по всему Днепру».

Он пояснил: «Мы находимся в начале Русановских садов в районе 1-й Садовой. Считайте это официальным обращением в прокуратуру».

По словам свидетеля, экологическое ЧП произошло в двух километрах от метро «Левобережная».

Видео очевидца:

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