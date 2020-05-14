Второй полуфинал Евровидения-2020: прямая трансляция

Главное: В четверг, 14 мая, зрители смогут посмотреть второй полуфинал «Евровидения-2020», которое в этом году проводится в формате онлайн-концерта. Трансляция начнется в 22-00 по киевскому времени.

Детали: В четверг, 14 мая, на видеохостинге Youtube состоится второй полуфинал «Евровидения-2020», которое в этом году из-за бушующей в мире пандемии COVID-19 проводится в формате онлайн-концерта и без голосования (как зрительского, так и судейского).

Начало трансляции запланировано на 22-00 по киевскому времени. На «сцену» выйдут музыкальные коллективы из Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.

Напомним также, что украинская группа Go_A с композицией «Соловей» «выступала» в рамках первого полуфинала, который состоялся во вторник, 12 мая.

Финал же «Евровидения-2020» запланирован на 16 мая.

В тему: 10 марта 2020 года мы писали, что Украину записали в откровенные аутсайдеры Евровидения-2020.

А 18 марта 2020 года сообщалось, что коронавирус стал «победителем» «Евровидения-2020».